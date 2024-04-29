Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1821

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.10.1814

Муж: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Ehepartner: Peter Graf von Buxhoeveden
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Вонлярлярская (Wonljarljarski) (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталия Петровна (Natalia)

Отец ребёнка: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.07.1818

Сын: Буксгевден Павел Петрович

Отец ребёнка: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Смерть
1821
г. Париж, Франция

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