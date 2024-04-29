Буксгевден (Черкасова) Анна-Аркадия Баронесса Петровны
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1814
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Ehepartner: Peter Graf von Buxhoeveden
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Вонлярлярская (Wonljarljarski) (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Наталия Петровна (Natalia)
Отец ребёнка: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.07.1818
Смерть
1821
г. Париж, Франция