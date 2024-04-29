Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБуксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна

Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

1801

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1823

Муж: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Рождение ребёнка
12.09.1827

Сын: Буксгевден Сергей Петрович

Отец ребёнка: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Рождение ребёнка
24.12.1830

Дочь: (Буксгевден) Софья Петровна

Отец ребёнка: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Рождение ребёнка
02.05.1832

Дочь: (Буксгевден) Александра Петровна

Отец ребёнка: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Рождение ребёнка
06.02.1834

Сын: Буксгевден Владимир Петрович

Отец ребёнка: Буксгевден (Von Buxhoeveden) Пётр Граф Фёдорович (Peter)

Смерть
1861

Мы используем куки для улучшения работы сайта.