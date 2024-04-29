Буксгевден (Черкасская) Аграфена Княжна Борисовна
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения1801
Дата смерти1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
02.05.1823
Рождение ребёнка
12.09.1827
Рождение ребёнка
24.12.1830
Рождение ребёнка
02.05.1832
Рождение ребёнка
06.02.1834
Смерть
1861