Домашев Тумашев Наум Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
29.11.1863 ст.
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1863 год запись № 97 от 01.12.1863 года. Родители: Быркинского села казак Прокопий Александрович Тумашев? и зж его Мария Васильевна, оба православ... Показать все
Восприемник
15.05.1888 ст.
У Елены, дочери Евграфа Прокопьевича Домашова. ГАЗК ф. 282, оп. 3, д. 1137, л. 16.
Бракосочетание
11.01.1890 ст.
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1890 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - Быркинского села казак Домашев Наум Прокопьевич, православного вероисповедания, первым бр... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.10.1890
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
В 1897 году (лето-осень) в переписи старшему сыну - 7 лет. РГАДА 1290-6-364, № 153
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Сапожникова (Домашева) Зинаида Наумовна
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
В 1897 году (лето-осень) в переписи дочери - 5 лет. РГАДА 1290-6-364, № 153
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
В 1897 году (лето-осень)в переписи младшему сыну - 4 года. РГАДА 1290-6-364, № 153
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Домашева (Домашова) Ирина Наумовна
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
Упоминание
1897
В переписи - он (33 года), жена (34 года), сыновья - 7 лет и 4 года, дочь - 5 лет. РГИА 1290-6-364, № 153
Рождение ребёнка
01.11.1897 ст.
Сын: Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1897 год, запись № 93 от 3.11.1897 года (по ст. ст.). Восприемники: урядник Виссарион Прокопьевич Домашев и казачья девица Евдокия Семеновна Лапер... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Дочь: Домашева Анна Наумовна
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1899 год, запись № 64 о рождении от 28.07.1899 год (по старому стилю). Восприемники: казак села Доно Николай Максимович Козлов и жена урядника с. ... Показать все
Рождение ребёнка
10.10.1902 ст.
Сын: Домашев Домашов Поликарп (Карп) Наумович
Мать ребёнка: Домашева (Бочкарева) Анна Мартыновна
запись № 101 от 13.10.1902 года в мк Быркинской Николаевской церкви. Родители: казак Быркинского села Наум Прокопьевич Домашев и его законная жена Анна Мартыновна, оба православные. Восприемники: каз... Показать все
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статбюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках Александровско-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной пер... Показать все
Раскулачивание
До ?.04.1934
из допроса Никиты Наумовича Домашева (сына), что в апреле 1934 года, в доме жили другие люди. Выслан с семьей, женой, невесткой (Федосья Михайловна Домашева) и внуками в Канск, высадили на берегу реки... Показать все
Смерть
Неизвестно