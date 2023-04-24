Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович
Место рождения
Дата рождения01.11.1897 ст.
Дата смерти03.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897 ст.
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1897 год, запись № 93 от 3.11.1897 года (по ст. ст.). Восприемники: урядник Виссарион Прокопьевич Домашев и казачья девица Евдокия Семеновна Лапер... Показать все
Рождение ребёнка
1921
Сын: Домашев Павел Иосипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Домашева Устиния Васильевна
Арест
27.04.1933
Осуждение
29.08.1933
Приговорен к 5 годам лишения свободы
Арест
10.02.1938
Осуждение
21.02.1938
Тройкой при УНКВД КК Красноярского края, обвинение: АСА, вредительство, КРО. Приговор: конфискация имущества, расстрел.
Место жительства
1938
Работа или профессия
1938
Скотник в совхозе "Красный Маяк"
Реабилитация осужденного
24.05.1958
Реабилитирован Красноярским крайсудом
Реабилитация осужденного
29.02.1996
Реабилитирован прокуратурой Читинской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1938
Канск, город Канск, Красноярский край
Расстрел