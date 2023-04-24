Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович

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Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

01.11.1897 ст.

Дата смерти

03.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897 ст.

Отец: Домашев Наум Прокопьевич

Мать: Домашева Анна Мартиновна (Мартемьяновна)

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1897 год, запись № 93 от 3.11.1897 года (по ст. ст.). Восприемники: урядник Виссарион Прокопьевич Домашев и казачья девица Евдокия Семеновна Лапер... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Сын: Домашев Павел Иосипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Домашева Устиния Васильевна

Красный Маяк, Канский муниципальный район, Красноярский край
Арест
27.04.1933
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Осуждение
29.08.1933
Приговорен к 5 годам лишения свободы
Арест
10.02.1938
Михайловка, Канский муниципальный район, Красноярский край
Осуждение
21.02.1938
Тройкой при УНКВД КК Красноярского края, обвинение: АСА, вредительство, КРО. Приговор: конфискация имущества, расстрел.
Место жительства
1938
Михайловка, Канский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
1938
Красный Маяк, Канский муниципальный район, Красноярский край
Скотник в совхозе "Красный Маяк"
Реабилитация осужденного
24.05.1958
Реабилитирован Красноярским крайсудом
Реабилитация осужденного
29.02.1996
Реабилитирован прокуратурой Читинской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домашева Устиния Васильевна

Смерть
03.03.1938
Канск, город Канск, Красноярский край
Расстрел
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