Домашева (Бочкарева) Анна Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Бочкарев Мартин
Мать: не указана
Бракосочетание
1890
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1890 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених Быркинского села казак Домашев Наум Прокопьевич и невеста девица Бочкарева Анна Мартиновна.
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
При рождении с. Бырка Нерчинско-заводского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Домашева Ирина Наумовна
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1897 год, запись № 93 от 3.11.1897 года (по ст. ст.). Восприемники: урядник Виссарион Прокопьевич Домашев и казачья девица Евдокия Семеновна Лапер... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.
Дочь: Домашева Анна Наумовна
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1899 год, запись № 64 о рождении от 28.07.1899 год (по старому стилю). Восприемники: казак села Доно Николай Максимович Козлов и жена урядника с. ... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1903
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домашева Зинаида Наумовна
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич
Смерть
Неизвестно