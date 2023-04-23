Домашева (Бочкарева) Анна Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомашева (Бочкарева) Анна Мартиновна

Домашева (Бочкарева) Анна Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бочкарев Мартин

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Муж: Домашев Наум Прокопьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1890 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених Быркинского села казак Домашев Наум Прокопьевич и невеста девица Бочкарева Анна Мартиновна.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Домашев Никита Наумович

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
При рождении с. Бырка Нерчинско-заводского уезда Забайкальской обл.
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Домашева Ирина Наумовна

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.11.1897 ст.

Сын: Домашев Осип Наумович

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1897 год, запись № 93 от 3.11.1897 года (по ст. ст.). Восприемники: урядник Виссарион Прокопьевич Домашев и казачья девица Евдокия Семеновна Лапер... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1899 ст.

Дочь: Домашева Анна Наумовна

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1899 год, запись № 64 о рождении от 28.07.1899 год (по старому стилю). Восприемники: казак села Доно Николай Максимович Козлов и жена урядника с. ... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1903

Сын: Домашев Карп Наумович

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Борис Наумович

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домашева Зинаида Наумовна

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Егор Наумович

Отец ребёнка: Домашев Наум Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close