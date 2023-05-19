Домашев Никита Наумович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти01.01.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Домашев Наум Прокопьевич
Мать: Домашева Анна Мартиновна
При рождении с. Бырка Нерчинско-заводского уезда Забайкальской обл.
Военная служба
С 1913 по 1917
"Служил в Первом Читинском Казачьем полку, во время Германской войны в составе этого полка находился на фронте, принимал участие во многих боях с немцами. До 1915 служил рядовым, а с получением в 1915... Показать все
Военная награда
1915
Награжден Георгиевским Крестом, получил чин приказного (ефрейтора)
Ранение
05.10.1916 ст.
Отравлен удушливым газом при обороне позиций западнее ур. Воля. Отправлен в 1-й лазарет 53 пехотной дивизии, в колон. Юзефин. Пулеметной команды приказный, 2 отд. Быркинской. Информация из Именного с... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Домашева Феодосия Михайловна
Военная служба
С ?.01.1920 по ?.06.1920
Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
"В белую армию я был мобилизован генералом Семеновым в 1920 году в феврале или январе месяце. В белой армии я служил в качестве рядового в 9-том Кавалерийском полку, который стоял в с. Шаракан, а в ... Показать все
Иммиграция
С ?.09.1920 по 1922
Трехречье, Бурейский муниципальный район, Амурская область
"Боясь наказания за службу в белой армии." ".. с наступлением Красной армии вместе с другими эвакуировался в Трехречье и в последствии в г. Хайлар (Китай), работал в Батраках и в г. Хайлар на ломовой... Показать все
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Домашева Вера Никитична
Мать ребёнка: Домашева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
01.02.1924
Дочь: Макарова Мария Никитична
Мать ребёнка: Домашева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Домашева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Домашев Иван Никитич
Мать ребёнка: Домашева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Домашева Феодосия Михайловна
Иммиграция
С 1931 по 22.04.1934
" В 1931 году моё хозяйство подвели под твердое задание, которое я выполнить не смог и поэтому снова убежал заграницу. В заграницу ушел один, оставив в с. Бырка свою семью, увел с собой только двух ло... Показать все
Арест
22.04.1934
Осуждение
04.11.1934
Приговорен военным трибуналом Забайкальской группы войск ОКДВА по ст. 58-6 УК РФСФР у ВМН
Реабилитация осужденного
17.02.2003
Омск, город Омск, Омская область
Заключением прокуратуры Омской области реабилитирован
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домашева Феодосия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1935
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Расстрелен