Домашев Карп Наумович
Место рождения
Дата рождения26.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1903
Отец: Домашев Наум Прокопьевич
Мать: Домашева Анна Мартиновна
Арест
24.01.1947
Осуждение
05.04.1947
Приговор: 20 лет ИТЛ Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Свердловской обл.
Место жительства
Неизвестно
Китай, Манчжурия, ст. Ханьдаохедзы
Работа или профессия
Неизвестно
Русский охранный отряд, полицейский
Смерть
Неизвестно