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Домашев Карп Наумович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

26.10.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1903

Отец: Домашев Наум Прокопьевич

Мать: Домашева Анна Мартиновна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Арест
24.01.1947
Осуждение
05.04.1947
Приговор: 20 лет ИТЛ Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Свердловской обл.
Место жительства
Неизвестно
Китай, Манчжурия, ст. Ханьдаохедзы
Работа или профессия
Неизвестно
Русский охранный отряд, полицейский
Смерть
Неизвестно
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