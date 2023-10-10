Домашева (Родионова) Устиния (Иустиния) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашева (Родионова) Устиния (Иустиния) Васильевна

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
или 1903 года? или 1898 года?
Бракосочетание
18.01.1919 ст.

Муж: Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1919 год в разделе о бракосочетавшихся значатся казак Быркинского пос. Иосиф Наумович Домашев - 21 год и дочь казака Быркинского пос. девица Иусти... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Сын: Домашев Павел Иосипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович

Красный Маяк, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Домашева Матрена Иосифовна Осиповна

Отец ребёнка: Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статбюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках Александровско-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной пер... Показать все
Смерть
Неизвестно

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