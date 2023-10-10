Домашева (Родионова) Устиния (Иустиния) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
или 1903 года? или 1898 года?
Бракосочетание
18.01.1919 ст.
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1919 год в разделе о бракосочетавшихся значатся казак Быркинского пос. Иосиф Наумович Домашев - 21 год и дочь казака Быркинского пос. девица Иусти... Показать все
Рождение ребёнка
1921
Сын: Домашев Павел Иосипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович
Красный Маяк, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Домашева Матрена Иосифовна Осиповна
Отец ребёнка: Домашев (Домашёв) Осип (Иосиф) Наумович
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статбюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках Александровско-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной пер... Показать все
Смерть
Неизвестно