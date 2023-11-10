Домашев Прокопий Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти02.01.1911 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Домашев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1862 ст.
Сын: Домашев Евграф Прокопьевич
Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви запись № 93 от 12.12.1862 года. Родители: Быркинского села казак Прокопий Александров Домашев и зж его Мария Васильева, оба православные. Восприемник... Показать все
Бракосочетание
До 1862
Жена: Домашева Мария Васильева
Рождение ребёнка
29.11.1863 ст.
Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1863 год запись № 97 от 01.12.1863 года. Родители: Быркинского села казак Прокопий Александрович Тумашев? (видимо ошибка, Домашев) и зж его Мария ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домашев Мартемьян Прокопьевич
Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домашев Виссарион Прокопьевич
Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева
Смерть
02.01.1911 ст.
Казак умер 2.01.1911 года в возрасте 82 лет от старости, погребен 4 января 1911 года. запись № 2. Осн.: ф.282, оп. 3, д. 2667, лл.86 об., 87