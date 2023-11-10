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Домашев Прокопий Александров

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

02.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Домашев Александр

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.12.1862 ст.

Сын: Домашев Евграф Прокопьевич

Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви запись № 93 от 12.12.1862 года. Родители: Быркинского села казак Прокопий Александров Домашев и зж его Мария Васильева, оба православные. Восприемник... Показать все
Бракосочетание
До 1862

Жена: Домашева Мария Васильева

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.11.1863 ст.

Сын: Домашев Наум Прокопьевич

Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Быркинской Николаевской церкви за 1863 год запись № 97 от 01.12.1863 года. Родители: Быркинского села казак Прокопий Александрович Тумашев? (видимо ошибка, Домашев) и зж его Мария ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Мартемьян Прокопьевич

Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Виссарион Прокопьевич

Мать ребёнка: Домашева Мария Васильева

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
02.01.1911 ст.
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Казак умер 2.01.1911 года в возрасте 82 лет от старости, погребен 4 января 1911 года. запись № 2. Осн.: ф.282, оп. 3, д. 2667, лл.86 об., 87
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