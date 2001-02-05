Кочетков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения02.12.1914
Дата смерти05.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1914
Отец: Кочетков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1941
Сын: Кочетков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.07.1946
Сын: Кочетков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1949
Сын: Кочетков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1953
Дочь: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1956
Дочь: Толкачова (Кочеткова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1958
Сын: Кочетков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Смерть
05.02.2001