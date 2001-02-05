Кочетков Николай Петрович 02.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетков Николай Петрович

Место рождения

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.12.1914

Дата смерти

05.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1914

Отец: Кочетков Петр Иванович

Мать: Кочеткова Дарья Андреевна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Кочетков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.07.1946

Сын: Кочетков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1949

Сын: Кочетков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1953

Дочь: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1956

Дочь: Толкачова (Кочеткова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1958

Сын: Кочетков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.02.2001
Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

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