Кочетков Евгений Николаевич 12.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетков Евгений Николаевич

Место рождения

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.07.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946

Отец: Кочетков Николай Петрович

Мать: Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Кочеткова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Кочеткова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова Галина

Смерть
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край

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