Кочетков Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Кочеткова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Кочеткова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочеткова Галина
Смерть
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край