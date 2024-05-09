Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1914
Дата смерти19.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1941
Сын: Кочетков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.07.1946
Сын: Кочетков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1949
Сын: Кочетков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1953
Дочь: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1956
Дочь: Толкачова (Кочеткова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1958
Сын: Кочетков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович
Смерть
19.11.1989