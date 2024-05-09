Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна 21.10.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочеткова (Шишова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.10.1914

Дата смерти

19.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914

Отец: Шишов (Бубнов) Иван Ильич

Мать: Шишова (Майорова) Екатерина Кузьминична

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Николай Петрович

Рождение ребёнка
19.06.1941

Сын: Кочетков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.07.1946

Сын: Кочетков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1949

Сын: Кочетков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1953

Дочь: Артмеладзе (Кочеткова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1956

Дочь: Толкачова (Кочеткова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1958

Сын: Кочетков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Кочетков Николай Петрович

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.11.1989

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