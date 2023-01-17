село Старая Рачейка, село Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Старая Рачейка

Сызранский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1520Старая Рачейка, с. удел.при рч. Рачейке.42522359701011Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Старо-Рачейская волость
962. Ст. Рачейка (Козмодемьянское), село бывшее удельное, при речке Рачейке, дворов 398, жителей 2444, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православ Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сызранский район
56107Старая Рачейкасело53°23'с.ш.48°02'в.д.N-39-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сызранский муниципальный район, Сельское поселение Старая Рачейка
36642436101с Старая Рачейкасело
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