Кочеткова Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти24.02.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Финогин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брыкалова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Мусорина Устинья Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1914
Сын: Кочетков Николай Петрович
Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович
Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1920
Дочь: Ермошина Анна Петровна
Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович
Смерть
24.02.1967