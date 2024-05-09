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Кочеткова Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

24.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Финогин Андрей

Мать: Финогина Мария Астафьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брыкалова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Петр Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Мусорина Устинья Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1914

Сын: Кочетков Николай Петрович

Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович

Старая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1920

Дочь: Ермошина Анна Петровна

Отец ребёнка: Кочетков Петр Иванович

Смерть
24.02.1967

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