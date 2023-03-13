Лбовъ Миронъ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Лбовъ Иванъ
Мать: Лбова Лукерья Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лбовъ Меркулъ
Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лбовъ Василий
Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Лбова) Дарья
Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Лбова) Марфа
Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Лбова) Орина
Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева