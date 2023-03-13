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Лбовъ Миронъ

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Лбовъ Иванъ

Мать: Лбова Лукерья Софронова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лбова Прасковья Кондратьева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Лбовъ Меркулъ

Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Лбовъ Василий

Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Лбова) Дарья

Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Лбова) Марфа

Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Лбова) Орина

Мать ребёнка: Лбова Прасковья Кондратьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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