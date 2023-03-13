Лбовъ Иванъ
Место рожденияДмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Лобъ Ларионъ
Мать: Лбова Авдотья Федорова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лбовъ Иванъ
Мать ребёнка: Лбова Лукерья Софронова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лбовъ Миронъ
Мать ребёнка: Лбова Лукерья Софронова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Лбова Лукерья Софронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лбова Лукерья Софронова