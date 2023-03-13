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Лбовъ Иванъ

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Место рождения

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Лобъ Ларионъ

Мать: Лбова Авдотья Федорова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лбовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лбова Лукерья Софронова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лбовъ Миронъ

Мать ребёнка: Лбова Лукерья Софронова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Лбова Лукерья Софронова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лбова Лукерья Софронова

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