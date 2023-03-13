Лобъ Ларионъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Лобъ Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Лбовъ Степанъ
Мать ребёнка: Лбова Авдотья Федорова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1737
Сын: Лбовъ Иванъ
Мать ребёнка: Лбова Авдотья Федорова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лбова Авдотья Федорова