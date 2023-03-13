Лобъ Ларионъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобъ Ларионъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Лобъ Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Лбовъ Степанъ

Мать ребёнка: Лбова Авдотья Федорова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1737

Сын: Лбовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лбова Авдотья Федорова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лбова Авдотья Федорова

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