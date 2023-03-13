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Лбовъ Степанъ

Место рождения

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Лобъ Ларионъ

Мать: Лбова Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лбова Домна Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лбова Улита Иванова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Жажакина (Лбова) Мавра

Мать ребёнка: Лбова Домна Лукьянова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Лбова) Федосья

Мать ребёнка: Лбова Домна Лукьянова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лбовъ Кузьма

Мать ребёнка: Лбова Домна Лукьянова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лбовъ Галактионъ

Мать ребёнка: Лбова Улита Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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