Лбовъ Степанъ
Место рожденияДмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Лобъ Ларионъ
Мать: Лбова Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лбова Домна Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лбова Улита Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Жажакина (Лбова) Мавра
Мать ребёнка: Лбова Домна Лукьянова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Лбова) Федосья
Мать ребёнка: Лбова Домна Лукьянова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лбовъ Кузьма
Мать ребёнка: Лбова Домна Лукьянова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лбовъ Галактионъ
Мать ребёнка: Лбова Улита Иванова