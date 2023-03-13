Лбова Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лбова Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1700 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Лбовъ Степанъ

Отец ребёнка: Лобъ Ларионъ

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1737

Сын: Лбовъ Иванъ

Отец ребёнка: Лобъ Ларионъ

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобъ Ларионъ

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