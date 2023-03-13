Лбова Домна Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лбова Домна Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Жажакина Мавра

Отец ребёнка: Лбовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Лбовъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лбовъ Кузьма

Отец ребёнка: Лбовъ Степанъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лбовъ Степанъ

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