Лбова Домна Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Жажакина Мавра
Отец ребёнка: Лбовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Лбовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лбовъ Кузьма
Отец ребёнка: Лбовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лбовъ Степанъ