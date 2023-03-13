Лбова Лукерья Софронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лбовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лбовъ Иванъ
Отец ребёнка: Лбовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Лбовъ Миронъ
Отец ребёнка: Лбовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Лбова) Федосья
Отец ребёнка: Лбовъ Иванъ