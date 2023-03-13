Лбова Лукерья Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛбова Лукерья Софронова

Лбова Лукерья Софронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лбовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лбовъ Иванъ

Отец ребёнка: Лбовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Лбовъ Миронъ

Отец ребёнка: Лбовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Лбова) Федосья

Отец ребёнка: Лбовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.