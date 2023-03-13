Лбова Прасковья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лбовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лбовъ Меркулъ
Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Лбовъ Василий
Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Лбова) Дарья
Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Лбова) Марфа
Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Лбова) Орина
Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ