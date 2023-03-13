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Лбова Прасковья Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лбовъ Миронъ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Лбовъ Меркулъ

Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Лбовъ Василий

Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Лбова) Дарья

Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Лбова) Марфа

Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Лбова) Орина

Отец ребёнка: Лбовъ Миронъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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