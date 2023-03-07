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(Лбова) Дарья

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Лбовъ Миронъ

Мать: Лбова Прасковья Кондратьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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