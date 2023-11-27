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Кондратьев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кондратьев Анатолий

Мать ребёнка: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Володина Тамара

Мать ребёнка: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Варламова Галина

Мать ребёнка: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Рыбакова Антонина

Мать ребёнка: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
25.03.1942

Сын: Кондратьев Сергей

Мать ребёнка: Кондратьева Ольга

Рождение ребёнка
1949

Сын: Кондратьев Николай

Мать ребёнка: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
1954
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск
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