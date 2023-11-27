Кондратьева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кондратьев Анатолий
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Володина Тамара
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Варламова Галина
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Рыбакова Антонина
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
25.03.1942
Сын: Кондратьев Сергей
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
Рождение ребёнка
1949
Сын: Кондратьев Николай
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
1984
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск