Кондратьев Анатолий
Место рожденияг.Егорьевск Моск.обл. Россия
Дата рождения1935
Дата смерти2009
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Кондратьев Александр
Мать: Кондратьева Ольга
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кондратьев Александр
Мать ребёнка: ?
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1965
Сын: Кондратьев Алексей
Мать ребёнка: ?
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2009
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск