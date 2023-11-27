Кондратьев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Анатолий

Место рождения

г.Егорьевск Моск.обл. Россия

Дата рождения

1935

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кондратьев Александр

Мать: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1958

Сын: Кондратьев Александр

Мать ребёнка: ?

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1965

Сын: Кондратьев Алексей

Мать ребёнка: ?

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2009
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск
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