Володина (Кондратьева) Тамара
Место рожденияг.Егорьевск Моск.обл. Россия
Дата рождения1937
Дата смерти2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Кондратьев Александр
Мать: Кондратьева Ольга
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1962
Сын: Володин Александр
Отец ребёнка: Володин Владимир
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1965
Сын: Володин Дмитрий
Отец ребёнка: Володин Владимир
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2002
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск