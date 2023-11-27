Володина (Кондратьева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Кондратьева) Тамара

Место рождения

г.Егорьевск Моск.обл. Россия

Дата рождения

1937

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кондратьев Александр

Мать: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1962

Сын: Володин Александр

Отец ребёнка: Володин Владимир

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1965

Сын: Володин Дмитрий

Отец ребёнка: Володин Владимир

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2002
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск
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