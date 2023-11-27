Варламова (Кондратьева) Галина
Место рожденияг.Егорьевск Моск.обл. Россия
Дата рождения1940
Дата смерти2010
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Кондратьев Александр
Мать: Кондратьева Ольга
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1965
Сын: Варламов Григорий
Отец ребёнка: Варламов ?
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1973
Сын: Варламов Константин
Отец ребёнка: Варламов ?
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2010
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск