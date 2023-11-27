Варламова (Кондратьева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова (Кондратьева) Галина

Место рождения

г.Егорьевск Моск.обл. Россия

Дата рождения

1940

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Кондратьев Александр

Мать: Кондратьева Ольга

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1965

Сын: Варламов Григорий

Отец ребёнка: Варламов ?

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1973

Сын: Варламов Константин

Отец ребёнка: Варламов ?

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2010
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск
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