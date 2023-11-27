Варламов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Варламов Григорий

Мать ребёнка: Варламова Галина

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Рождение ребёнка
1973

Сын: Варламов Константин

Мать ребёнка: Варламова Галина

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Смерть
2003
г.Егорьевск Моск.обл. Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Егорьевск
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