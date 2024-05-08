Худякова (Сухорукова) Серафима Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (Сухорукова) Серафима Павловна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

28.07.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886 ст.

Отец: Сухоруков Павел Иванович

Мать: Сухорукова (Пестова) Евфросиния Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1910

Муж: Худяков Никита

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Худяков Виктор Никитич

Отец ребёнка: Худяков Никита

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кудрина (Худякова) Евгения Никитична

Отец ребёнка: Худяков Никита

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Худякова Анна Никитична

Отец ребёнка: Худяков Никита

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Цветкова (Худякова) Нина Никитична

Отец ребёнка: Худяков Никита

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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