Худякова (Сухорукова) Серафима Павловна
Место рождения
Дата рождения28.07.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1886 ст.
Бракосочетание
1910
Муж: Худяков Никита
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Худяков Никита
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кудрина (Худякова) Евгения Никитична
Отец ребёнка: Худяков Никита
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Худякова Анна Никитична
Отец ребёнка: Худяков Никита
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Цветкова (Худякова) Нина Никитична
Отец ребёнка: Худяков Никита
Смерть
Неизвестно