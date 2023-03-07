Сухорукова (Пестова) Евфросиния Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Пестова) Евфросиния Алексеевна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

22.07.1861 ст.

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1861 ст.

Отец: Пестов Алексей Григорьевич

Мать: Пестова Наталья Ферапонтовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1886 ст.

Дочь: Худякова Серафима Павловна

Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.12.1889

Дочь: Сухорукова Ульяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: Опарина Мария Павловна

Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.03.1894 ст.

Дочь: Луговая Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Сухоруков Александр Павлович

Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Сухоруков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Баранова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Павел Иванович

Смерть
1935
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