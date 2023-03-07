Сухорукова (Пестова) Евфросиния Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1861 ст.
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1861 ст.
Рождение ребёнка
28.07.1886 ст.
Дочь: Худякова Серафима Павловна
Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1889
Дочь: Сухорукова Ульяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.07.1891
Дочь: Опарина Мария Павловна
Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1894 ст.
Дочь: Луговая Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Сухоруков Александр Павлович
Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1902
Сын: Сухоруков Михаил Павлович
Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Баранова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Сухоруков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935