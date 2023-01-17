Сухоруков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухоруков Павел Иванович

Сухоруков Павел Иванович

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

17.03.1860

Дата смерти

04.09.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1837

Жена: не указана

Рождение
17.03.1860

Отец: Сухоруков Иван Петрович

Мать: Сухорукова Екатерина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1886 ст.

Дочь: Худякова Серафима Павловна

Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.07.1891

Дочь: Опарина Мария Павловна

Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.03.1894 ст.

Дочь: Луговая Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Сухоруков Александр Павлович

Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Сухоруков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Баранова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Евфросиния Алексеевна

Смерть
04.09.1910 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close