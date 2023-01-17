Сухоруков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения17.03.1860
Дата смерти04.09.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1837
Жена: не указана
Рождение
17.03.1860
Рождение ребёнка
28.07.1886 ст.
Дочь: Худякова Серафима Павловна
Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
21.07.1891
Дочь: Опарина Мария Павловна
Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1894 ст.
Дочь: Луговая Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1897
Сын: Сухоруков Александр Павлович
Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1902
Сын: Сухоруков Михаил Павлович
Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Баранова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Сухорукова Евфросиния Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1910 ст.