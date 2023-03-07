Сухоруков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Сухоруков Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сухоруков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Сухорукова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Сухорукова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1860
Мать ребёнка: Сухорукова Екатерина Ивановна
Смерть
1863