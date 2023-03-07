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Сухоруков Иван Петрович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сухоруков Петр

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1837

Жена: Сухорукова Екатерина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сухоруков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Екатерина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сухоруков Илья Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Екатерина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1860

Сын: Сухоруков Павел Иванович

Мать ребёнка: Сухорукова Екатерина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1863
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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