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Сухоруков Илья Иванович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Сухоруков Иван Петрович

Мать: Сухорукова Екатерина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яреньгина Анна Ильинична

Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сухоруков Иван Ильич

Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаухат Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова Феодосия Яковлевна

Смерть
1925
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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