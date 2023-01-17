Сухоруков Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти1925
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Яреньгина Анна Ильинична
Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сухоруков Иван Ильич
Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаухат Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Сухорукова Феодосия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925