Сухорукова (Пономарёва) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухорукова (Пономарёва) Феодосия Яковлевна

Сухорукова (Пономарёва) Феодосия Яковлевна

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарёв Яков Петрович

Мать: Пономарёва Елена Евфимовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яреньгина Анна Ильинична

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сухоруков Иван Ильич

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаухат Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close