Сухорукова (Пономарёва) Феодосия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Яреньгина Анна Ильинична
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сухоруков Иван Ильич
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаухат Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Сухоруков Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно