Яреньгина (Сухорукова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яреньгина (Сухорукова) Анна Ильинична

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сухоруков Илья Иванович

Мать: Сухорукова Феодосия Яковлевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1903

Муж: Яреньгин Тимофей Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Корзова Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Яреньгин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Корзова Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Яреньгин Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Яреньгин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Яреньгина Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Яреньгин Тимофей Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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