Яреньгина (Сухорукова) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Корзова Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Яреньгин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Корзова Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1911
Сын: Яреньгин Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Яреньгин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Яреньгина Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Яреньгин Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно