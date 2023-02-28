Сухорукова (Петрова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова (Петрова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Петров Иван Варфоломеев

Мать: Петрова Пелагея Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
1837

Муж: Сухоруков Иван Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Сухоруков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сухоруков Илья Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1860

Сын: Сухоруков Павел Иванович

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1862
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