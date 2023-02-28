Сухорукова (Петрова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Петров Иван Варфоломеев
Мать: Петрова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сухоруков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1860
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Петрович
Смерть
1862