Петрова (Семкова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Семкова) Пелагея Ивановна

Петрова (Семкова) Пелагея Ивановна

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Семков Иван

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сухорукова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Варфоломеев

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федор Иванов

Отец ребёнка: Петров Иван Варфоломеев

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Петров Иван Варфоломеев

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Варфоломеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close