Петрова (Семкова) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Семков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сухорукова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Варфоломеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Федор Иванов
Отец ребёнка: Петров Иван Варфоломеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Петров Иван Варфоломеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно