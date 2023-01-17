Петров Иван Варфоломеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Петров Варфоломей
Мать: Петрова Маремьяна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Сухорукова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Федор Иванов
Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна
Смерть
1850
Даты жизни указаны примерно.