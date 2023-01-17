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Петров Иван Варфоломеев

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Петров Варфоломей

Мать: Петрова Маремьяна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Сухорукова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федор Иванов

Мать ребёнка: Петрова Пелагея Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
1850
Даты жизни указаны примерно.
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