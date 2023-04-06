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Худяков Никита

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Место рождения

Игнатовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатовская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Федьковская волость и общество
Военная служба
1897
г. Двинск
Служил в 1-го мортирном артиллерийском полке, дислоцированном в г. Двинске Витебской губернии
Бракосочетание
1910

Жена: Худякова Серафима Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Худяков Виктор Никитич

Мать ребёнка: Худякова Серафима Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кудрина Евгения Никитична

Мать ребёнка: Худякова Серафима Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Цветкова Нина Никитична

Мать ребёнка: Худякова Серафима Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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