Худяков Никита
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Федьковская волость и общество
Военная служба
1897
г. Двинск
Служил в 1-го мортирном артиллерийском полке, дислоцированном в г. Двинске Витебской губернии
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Худякова Серафима Павловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кудрина Евгения Никитична
Мать ребёнка: Худякова Серафима Павловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Цветкова Нина Никитична
Мать ребёнка: Худякова Серафима Павловна
Смерть
Неизвестно