Акинин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинин Илья

Акинин Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Акинин Василий

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1849

Сын: Акинин Дмитрий

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1853

Сын: Акинин Андрей

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1856

Сын: Акинин Александр

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елисавета

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
есаул
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close