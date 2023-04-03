Акинин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Акинин Василий
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1849
Сын: Акинин Дмитрий
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Акинин Андрей
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Акинин Александр
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
есаул
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно