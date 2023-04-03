(Черкашина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Илья
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Акинина) Мария
Отец ребёнка: Акинин Илья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Акинин Дмитрий
Отец ребёнка: Акинин Илья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Акинин Андрей
Отец ребёнка: Акинин Илья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Акинин Александр
Отец ребёнка: Акинин Илья
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Акинина) Елисавета
Отец ребёнка: Акинин Илья
Смерть
Неизвестно