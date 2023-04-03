(Черкашина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черкашина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Илья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Акинина) Мария

Отец ребёнка: Акинин Илья

Рождение ребёнка
1849

Сын: Акинин Дмитрий

Отец ребёнка: Акинин Илья

Рождение ребёнка
1853

Сын: Акинин Андрей

Отец ребёнка: Акинин Илья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Акинин Александр

Отец ребёнка: Акинин Илья

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Акинина) Елисавета

Отец ребёнка: Акинин Илья

Смерть
Неизвестно

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