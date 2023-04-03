Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Акинин Василий

Рождение ребёнка
1819

Сын: Акинин Илья

Отец ребёнка: Акинин Василий

Рождение ребёнка
1824

Сын: Акинин Иуда

Отец ребёнка: Акинин Василий

Рождение ребёнка
1824 или 1825

Сын: Акинин Фома (Фёдор)

Отец ребёнка: Акинин Василий

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Акинин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акинин Василий

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close