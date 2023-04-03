Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Акинин Василий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Акинин Илья
Отец ребёнка: Акинин Василий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Акинин Иуда
Отец ребёнка: Акинин Василий
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Сын: Акинин Фома (Фёдор)
Отец ребёнка: Акинин Василий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Акинин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акинин Василий
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно