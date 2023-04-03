Акинин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Между 1840 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Акинин Назар

Мать: Анна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1819

Сын: Акинин Илья

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1824

Сын: Акинин Иуда

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1824 или 1825

Сын: Акинин Фома (Фёдор)

Мать ребёнка: Ирина

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1840 и 1848
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