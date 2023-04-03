Акинин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиМежду 1840 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Акинин Назар
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Акинин Илья
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1824
Сын: Акинин Иуда
Мать ребёнка: Ирина
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Сын: Акинин Фома (Фёдор)
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1840 и 1848