Марфа Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Щипков Осип Алексеевич

Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Щипков Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Щипков Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Щипков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Щипков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович

Рождение ребёнка
07.06.1788

Сын: Щипков Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипков Алексей Власович

Смерть
Неизвестно
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