Марфа Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Щипков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович
Рождение ребёнка
07.06.1788
Отец ребёнка: Щипков Алексей Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно