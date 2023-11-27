Щипков Иосиф Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипков Иосиф Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Щипков Алексей Власович

Мать: Марфа Пименовна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковия Иосифовна

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Ульяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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