Щипков Иосиф Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Щипков Алексей Власович
Мать: Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковия Иосифовна
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Ульяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Степановна
Смерть
Неизвестно