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Щипков Алексей Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Влас Семенович

Мать: Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Щипков Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пименовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Щипков Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пименовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Щипков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пименовна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Щипков Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пименовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Щипков Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пименовна

Рождение ребёнка
07.06.1788

Сын: Щипков Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Марфа Пименовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Пименовна

Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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