Щипков Алексей Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Влас Семенович
Мать: Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Щипков Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
07.06.1788
Мать ребёнка: Марфа Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Пименовна
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно