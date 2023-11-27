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Щипков Алексей Алексеевич
Щипков Алексей Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1806
Пол
Мужской
Отец
Щипков Алексей Власович
1745 г.р.
Мать
Марфа Пименовна
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Щипков Алексей Власович
Мать:
Марфа Пименовна
Смерть
1806
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