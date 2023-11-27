Щипков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩипков Алексей Алексеевич

Щипков Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Щипков Алексей Власович

Мать: Марфа Пименовна

Смерть
1806
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close