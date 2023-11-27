Щипков Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Щипков Алексей Власович
Мать: Марфа Пименовна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Щипкова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Щипкова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Щипкова Акилина Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно