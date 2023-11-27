Щипков Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипков Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Щипков Алексей Власович

Мать: Марфа Пименовна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Щипков Матвей Степанович

Мать ребёнка: Щипкова Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Щипков Сергей Степанович

Мать ребёнка: Щипкова Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Щипков Федор Степанович

Мать ребёнка: Щипкова Акилина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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