Блинов Филип Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Новосёлова (Блинова) Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Фофанова (Блинова) Евгения Филипповна
Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Блинова) Матрёна Филипповна
Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Блинова) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Блинова) Мавра Филипповна
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Блинова) Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Михайловна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Блинова) Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Михайловна
Смерть
1818