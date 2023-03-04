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Блинов Филип Радионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Блинов Радион Афанасьевич

Мать: Блинова (Малышева) Улита Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Лукерия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Новосёлова (Блинова) Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Фофанова (Блинова) Евгения Филипповна

Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Блинова) Матрёна Филипповна

Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Блинов Пётр Филипович

Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Блинова) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Гликерия Терентиева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Блинова) Мавра Филипповна

Мать ребёнка: Блинова Лукерия Михайловна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Блинова) Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Блинова Лукерия Михайловна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Блинова) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Блинова Лукерия Михайловна

Смерть
1818

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